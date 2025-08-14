Emine Erdoğan’dan AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Umudun, geleceğin ve icraatın adı olan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde, bugüne kadar elde edilen başarıların gururunu yaşarken, yarınlara umutla bakıyoruz. Her yeni yaş, daha güçlü bir Türkiye için attığımız adımların devamı olsun. AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor, birlik ve beraberlik içinde nice yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'ın paylaştığı videoda, Başkan Erdoğan ile kendisinin bugüne kadar katıldıkları çeşitli programlarda çekilmiş çok sayıda fotoğraf karesi yer aldı.

Videoda, Başkan Erdoğan'ın "Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda, bana her şey sizi hatırlatıyor, bana her şey Türkiye'yi hatırlatıyor." ifadelerine yer verildi.