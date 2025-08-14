Evrakta kayınvalidenin gerçekte Rezan’ın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet vermek, siyasi- askeri casusluk ve 'FETÖ'ye yardım suçlamalarıyla gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in skandalları tek tek deşifre oldu. Dün adliyeye sevk edilen Rezan Epözdemir'in şüpheli para trafiği ve kirli ilişki ağlarında bizzat en yakınlarını kullandığı belirlendi. Göktürk'te, 2022 yılında değeri 2 milyar lirayı bulan 100 değerli gayrimenkulün, satıştan 1.5 ay önce 100 bin TL sermaye ile kurulan Kurtalan Gayrimenkul isimli şirkete 243 milyon 508 bin TL'ye satıldığı tespit edildi. Hülya Kurtaran isimli şahıs adına kurulan şirketin avukatlığını Rezan Epözdemir yaparken, Emine Saçaklıoğlu'nun şikâyetine ek olarak hazırladığı süreç özeti yazısında şirketin asıl sahibinin Rezan Epözdemir olduğu belirtildi.İstanbul'un sıradan bir semtinde mütevazı bir hayata sahip olduğu belirtilen Hülya Kurtaran'ın bir anda ulaştığı maddi güç şüpheleri artırırken, Kurtaran'ın Rezan Epözdemir'in kayınvalidesi olduğu ortaya çıktı.Rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve 'FETÖ'ye yardım iddiasıyla gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in miras davasında Ömer Saçaklıoğlu'nun eşi Emine Saçaklıoğlu'nu devre dışı bırakmak için yargı içindeki gücünü kullandığı öne sürüldü.2022 yılında 2 milyar liraya varan değere sahip Göktürk'teki 100 gayrimenkul, satıştan 45 gün önce 100 bin TL sermaye ile kurulan Kurtaran Gayrimenkul tarafından 243 milyon 508 bin liraya satın alınırken, 61 yaşındaki Hülya Kurtaran'ın sembolik olarak şirketin sahibi olarak gösterildiği, kendisinin 243 milyon 508 bin TL'yi vermesinin mümkün olmadığını belirtildi.Kurtaran Gayrimenkul'ün Göktürk'teki mülkleri yok pahasına almak için avukat Rezan Epözdemir tarafından kurdurulduğu da iddia edildi.Rezan Epözdemir'in Kurtaran Gayrimenkul'ün avukatlığını yapması da dikkat çeken bir detay olarak öne çıkıyor. SABAH'ın ulaştığı Hülya Kurtaran iddiaları reddetti. İlgili firmanın kendisine ait olmadığını öne sürerek soruları yanıtsız bıraktı.İstanbul'un sıradan bir semtte mütevazı bir yaşam süren Hülya Kurtaran, firmanın kendisine ait olmadığını iddia etti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/ PDY'ye yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Rüşvete aracılık etmek suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Epözdemir'in diğer suçlama ile ilgili ifadesi ise sürüyor.