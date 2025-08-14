Küfürbaz Özel’e Cumhurbaşkanı’na hakaretten soruşturma

Adalet Bakanı Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma açıldığını açıkladı. Bakan Tunç açıklamasında, "CHP Genel Başkanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştır" ifadesini kullandı.CHP Genel Başkanı Özel'in ifadelerine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımıza dönük seviyesiz sözlerini şiddetle kınıyoruz. Özgür Özel'in yaptığı siyaset değildir. Siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir" dedi. Hiçbir saldırıya ve yalan siyasetine geçit vermeyeceklerini vurgulayarak Özel'i sert sözlerle eleştiren Çelik, "Özgür Özel partisinin içine düştüğü durum karşısında aciz bir savrulma içindedir. Bu nedenle her gün siyasi saldırganlık ve yalan siyaseti üretmektedir. Bu seviye yoksunu siyasete tüm siyasi gücümüzle cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da yaptığı açıklamada, "Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği ölçüsüz, yakışıksız ve çirkin sözlerini şiddetle kınıyorum. Siyaset, sorumlulukla yapılmalıdır" dedi.