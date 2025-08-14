Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü ve Ahlat Şenlikleri için geri sayım

Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıldönümü için düzenlenen şenlikler öncesinde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü ve Ahlat Şenlikleri öncesinde Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi (Çarho) etkinlik alanı ve çevresinde alınan güvenlik tedbirlerini havadan inceledi. Karakaya'ya, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul ve İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu da eşlik etti.