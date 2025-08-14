Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, Hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 754'üncü yıldönümü, "Mayamız Birlik, Mirasımız Kardeşlik" temasıyla düzenlenen törenle anıldı. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir Valisi Ali Fidan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Anma etkinliklerinde bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, birlik ve kardeşlik vurgusu yaptı. "Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle; doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisiyle 86 milyon biriz, beraberiz, kardeşiz" diyen Yılmaz, terörsüz Türkiye hedefinin siyaset üstü bir mesele olduğunu ve Meclis'te bu konuda oybirliği sağlandığını hatırlattı. Geçmişte toplumsal yaşamda engel oluşturan yasakların kaldırıldığını söyleyen Yılmaz, "Başörtüsü yasağı, Kürtçe konuşma yasağı, Alevi meselesindeki tabular kalktı. Tabularla sağlıklı bir gelecek inşa edilemez. Bugün farklılıkların saygıyla karşılandığı bir ortamda, aynı bayrak altında, aynı vatanın eşit vatandaşları olarak yaşıyoruz" dedi.Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın çalışmaları hakkında da bilgi veren Yılmaz, 60 ilde 2 bin 102 cemevinin tespit edildiğini, bakım ve onarım taleplerinin karşılandığını, deprem bölgelerindeki hasarlı cemevleri için adımlar atıldığını söyledi. Ayrıca, 7 ilde 13 yeni cemevi yapımı için çalışmaların son aşamaya geldiğini ve 116 eserin günümüz Türkçe'sine kazandırılması için projeler yürütüldüğünü ifade etti.13. yüzyılda Anadolu'ya ayak basan Hacı Bektaş Veli, Hoca Ahmet Yesevi'den ders aLdı. Nevşehir'e gelerek talebeler yetiştirmeye başladı. Osmanlı'nın kökleşmeye başladığı bir dönemde, manevi anlamda büyük etkisi oldu. Hacı Bektaş Veli, 1271 yılında ebediyete yürüdü.Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alevi-Bektaşi tarihinin en önemli kaynaklarını barındıran Hacı Bektaş-ı Velî Dergâhı Yazma Eser Koleksiyonu'ndaki 465 eserin tamamının dijitalleştirildiğini ve 12 Ağustos'ta Türkiye Yazma Eserler Kurumu'nun internet sitesinden erişime açılacağını açıkladı. Koleksiyonda Hacı Bektâş-ı Veli'nin temel eseri Makâlât'ın altı farklı yazma nüshasının bulunduğunu da belirten Ersoy, "Bu toprakların köklerinde yatan sesi ve kültürü yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak en önemli sorumluluklarımızdan biridir" dedi.