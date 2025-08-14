Özel’in Kapki iddiaları çöktü!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, süreci yürüten savcı ve hâkimlerin yanı sıra soruşturmayla ilgili kamuoyunu bilgilendiren gazetecileri de hedef alarak, soruşturmadan maddi kazanç sağlandığını ima etti.

CEZAEVİNDE TEMAS, VEKÂLET, İLK GÖRÜŞME

Murat Kapki, 14 Ağustos'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede, Mücahit Birinci hakkındaki şikâyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde tutukluyken kendisine ulaşıldığını ve Birinci'nin ceza dosyalarıyla ilgilenebileceğinin ilettiğini söyledi.

ÖZEL'İN "GAZETECİLERE PARA" İDDİASI ÇÜRÜDÜ

Özgür Özel, Birinci'nin Kapki'ye "medyadaki eli ayağı olma" vaadinde bulunduğunu ve iktidara yakın gazeteciler ile ilgili olumsuz yayınları durduracağını söylediğini iddia etti.

Ancak Kapki'nin ifadesinde bu yönde bir beyan yer almadığı görüldü. Kapki, bazı gazetecilerin kendisi hakkında olumsuz yazılar yazdığını Birinci'ye aktardığını, Birinci'nin ise bu durumu tersine çevirmeyi vaat ettiğini söyledi. Ancak Kapki, kendisinden gazetecilere veya herhangi birine para verileceğine dair kendisine bir söz söylenmediğini vurguladı.

HâKİM VE SAVCILARA PARA İDDİASI DA YOK

Kapki ayrıca, Birinci'nin herhangi bir hâkim veya savcıyla para karşılığı ilişki kuracağına dair de açık bir beyanının bulunmadığını belirtti.

DİLEKÇEMİN SİYASİ MERCİLERE NASIL ULAŞTIĞINI BİLMİYORUM

Kapki, 5 Ağustos 2025'te noter aracılığıyla Birinci'yi vekillikten azlettiğini, ardından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulunduğunu ifade etti. El yazısıyla hazırladığı dilekçenin nasıl medyaya veya siyasi partilere ulaştığını ise bilmediğini söyledi. Kapki'nin ifadesinde çelişkiler bununla da kalmadı. Kapki, daha önce tanımadığını belirttiği Birinci'ye 29 Temmuz 2025'te vekaleti hangi aracılar ve hangi maksatla verildiğinin de anlaşılmadığı öğrenildi.

KAPKİ'NİN DİLEKÇESİNE YETKİSİZLİK KARARI DÜN VERİLDİ

Adli makamlar, Murat Kapki'nin Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği şikayet dilekçesine ilişkin yetkisizlik kararının 13 Ağustos tarihinde yazıldığını ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş olduğunu bildirdi.