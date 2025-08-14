‘Terörsüz Türkiye’nin eşiğindeyiz’

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ziyaret ettiği Muş'ta düzenlenen Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'na başkanlık yaptı. Toplantının ardından yaptığı açıklamada Muş'un Anadolu'nun giriş kapısı olduğunu belirten Yerlikaya, "Terörsüz Türkiye" süreciyle fitne odaklarının nefesinin kesildiğini vurguladı. Yerlikaya, "Artık terörsüz bir Türkiye'nin eşiğindeyiz. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, aziz milletimizin sarsılmaz iradesi ve duasıyla Terörsüz Türkiye kararlılığımızı dosta da düşmana da ilan ettik. Biz bugün eğer terörsüz Türkiye yolunda emin adımlarla yürüyorsak bunu kahraman şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz" dedi.