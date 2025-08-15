Afetzedelerin acil ihtiyaçları için destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir depremi ve Çanakkale yangınlarından etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla 10 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi. Göktaş, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, deprem ve yangınlarda mağdur olan hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla, Balıkesir Sındırgı'ya 4 milyon lira, Çanakkale'ye 6 milyon lira olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza toplam 10 milyon lira kaynak aktardık. Deprem ve yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza yönelik destek ve yardımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.