Anadolu ihtilali 24 yaşında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıldönümünde önemli mesajlar verdi ve "Anadolu ihtilalinin 24'üncü senesini coşkuyla idrak ediyoruz. Yıllardır buradayız, burada olmaya devam edeceğiz. Biz bitti demeden bitmediğini herkese göstereceğiz" dedi.Erdoğan, AK Parti'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende şu mesajları verdi:Bugün, ufuk ve istikametini milletimizin çizdiği Anadolu ihtilalinin 24'üncü senesini coşkuyla idrak ediyoruz. Bugün, mazlum ve mağdurların yoldaşı olan, düşenin elinden tutan, kimsesizlerin kimsesi, yaralı kalplerin merhemi olan AK Parti'mizin 25'inci yılına bir adım daha yaklaşıyoruz.Türkiye Yüzyılı'nın inşası mücadelemize destek olmak amacıyla aramıza katılan tüm arkadaşlarımızı muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Ahlaksızca, haysiyetsizce, her türlü insani değeri ayaklar altına alan, hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara "Hadi oradan" diyorum.Pisliğin üzerinde oturmuşlar, sağa sola pislik atmaya çalışıyorlar. Edepten payesi, bozuk bir ağız ve kızarmaz bir yüzden başka hiçbir sermayesi bulunmayan seviyesizlere evvelallah pabuç bırakmayız.(CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e) Edepten, adaptan, asgari nezaketten yoksun bir siyasi dilin ve siyasetçinin ülkeye, millete, partisine hiçbir faydası olmaz. Bu şahıs sadece bizi değil, çok daha çirkin, çok daha hakaretimiz ifadelerle partisindeki insanları da hedef alıyor. Şantaj yapılan, tehdit edilen, uzaktan kumandayla kontrol edilen bir kişi varsa, o da bu zattan başkası değildir. CHP Genel Başkanı artık siyasetin değil, hızla psikiyatri biliminin konusu hâline gelmektedir.Bu zat şunu bilsin, anlasın, hiçbir zaman da unutmasın; medya ve sosyal medyadaki tetikçileriyle itibar suikastları düzenleyenlerin zorbalıklarına bugüne kadar asla boyun eğmedik, bundan sonra da boyun eğmeyiz.Beyefendi rahatsız olmuş, varsın olsun; onu daha çok rahatsız edeceğiz. O gırtlağına kadar battığı çamurda debelenip dururken biz işimize bakacağız. AK kadrolar olarak, bu seviyesiz ve sevimsiz siyasetin bizi çekmek istediği kapana hapsolmayacağız. Kardeşlerim, kim ne derse desin AK Parti bugün düne göre daha güçlüdür, inşallah yarın daha güçlü olacaktır.AK Parti ailesi, Türkiye'nin en büyük, en kuşatıcı, en renkli ailesidir. Milletimizin her bir ferdine, AK Parti çatısı altında yer vardır. Türkiye sevdasıyla yanan, ülkeye hizmet tutkusuyla çalışan, önce ülkem ve memleketim diyen herkes bizim tabii üyemizdir, bu kardeşlerimize kapımız da kollarımız da ardına kadar açıktır.AK Parti, insan öğüten bir değirmen asla değildir. Bizde emeklilik yoktur, bizde kenara çekilmek, inzivaya çekilmek yoktur. Soluklanmaları için bir süreliğine dinlenmeye aldığımız arkadaşlarımızla bağımızı asla koparmaz, irtibatımızı kesmez, vefamızı hiçbir zaman eksik etmeyiz.AK Parti olarak biz 24 yıldır siyaset sahnesindeyiz, uzun soluklu bir kutlu yürüyüş yapıyoruz. İsimler değişir, unvanlar değişir, ama bizim kutlu yürüyüşümüz aynı istikamette inşallah devam eder. 24 yıldır buradayız, daha yıllarca, inşallah burada olacağız. Yetişmiş, tecrübeli, birikimli kadrolarımızla, Allah ömür ve güç verdiği müddetçe daha nice yıllar Türkiye'nin, milletimizin hizmetinde koşturacağız. Biz 'bitti' demeden 'bitmeyeceğini' herkese göstereceğiz.Biz, 24 yıldır sadece kendi kendimizle yarışıyoruz. Bizim ulaştığımız seviyelere, muhalefetin hayalleri bile erişemez. Ancak, kendi kendimizle yarışıyoruz diye rehavete de kapılmayacağız. Merhum Neşet Ertaş'ın söylediği gibi, 'Aşkınan çalışan yorulmaz. Ne zaman ki yoruldum, o zaman öldüm.' Ölmediğimize göre, çalışmaya devam. Son ana, son nefese kadar vatan için, millet için, ümmet için üretmeye, koşmaya, koşturmaya devam. Bizim anlayışımız budur. Bizim hayat pusulamız budur.Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Değişirken devam etmek, devam ederken değişmek' tanımının siyaset sahnesinde ete kemiğe büründüğü yapı, AK Parti'dir. 24 yıldır sadece aşkla, heyecanla, samimiyetle değil, kendimizi yenileyerek de yürüyoruz.24 yıllık hikâyemizde reformu bir istisna olmaktan çıkardık, hayatın olağan akışı içerisinde kendiliğinden gelişen mutat bir pratiğe dönüştürdük.Türkiye Yüzyılı reform programımızı tekemmül ettiriyoruz. Özgürlükleri korumak için güvenliğe, güvenliği tesis etmek için özgürlüğe ihtiyaç duyulduğu prensibinden hareketle programı şekillendiriyoruz. Daha fazla demokrasinin, daha fazla özgürlüğün, daha verimli hizmet üreten bir bürokrasinin, daha etkin ve güçlü bir devlet yapısının tesisini amaçlayan reform programını önümüzdeki dönemde peyderpey hayata geçireceğiz.Terörsüz Türkiye sürecini yeni bir safhaya taşıyoruz. Süreç sayesinde yalnızca terör sorununu çözmeyi değil, terör tehdidini ve ihtimalini de tamamen sıfırlamayı hedefliyoruz. Cumhur İttifakı olarak birlikte başlattığımız, bir devlet politikası olarak yine beraberce yürüttüğümüz bu süreçte kısa sürede çok önemli mesafe alındı.AK Parti 24. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda AK Parti'ye yeni belediyeler katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 yeni isme rozetlerini taktı. 6 CHP, 2 İyi Parti ve 1 bağımsız başkan AK Parti'ye katıldı.Aydın Büyükşehir Belediye BaşkanıGaziantep/ Şehitkamil Belediye BaşkanıAydın/Söke Belediye BaşkanıAydın/ Yenipazar Belediye BaşkanıAydın/ Sultanhisar Belediye BaşkanıYalova/Altınova Belediye BaşkanıIsparta/Yalvaç Belediye BaşkanıAksaray/Yeşiltepe Belediye BaşkanıKastamonu/Bozkurt Belediye Başkanı.Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye katıldı ve "Aydın'a daha fazla hizmet edeceğim" dedi. Çerçioğlu "Alnım ak başım dik" diyerek eski partisi CHP'ye "Bugün hakkımda birtakım iddialar varsa buyursunlar" göndermesinde bulundu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasi hayatına giren AK Parti, siyasetteki 24'üncü yılını kutluyor. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" tarafından kurulan AK Parti, Erdoğan'ın, "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadesiyle siyaset sahnesinde yerini aldı.AK Parti, kuruluşundan 15 ay sonra "Tek başına, iş başına" sloganıyla siyasi yasaklı lideri Erdoğan'dan mahrum girdiği 3 Kasım 2002'deki genel seçimden yüzde 34.28'lik oy oranıyla birinci parti olarak çıktı.