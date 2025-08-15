Avukat Rezan Epözdemir’in tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı: Tanıklara baskı kurabilir

Geçen pazar sabah saatlerinde 'Rüşvet', 'FETÖ'ye yardım' ve 'Siyasal ve askeri casusluk' suçlamalarıyla gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir dün adliyeye sevk edilmişti. Her iki soruşturma kapsamında ifade veren ve genel itibarıyla birçok soruyu 'Hatırlamıyorum' şeklinde yanıtlayan Epözdemir, hâkimliğe sevk edilmişti.Sulh Ceza Hâkimliği'nce kimlik tespiti esnasında aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu belirten Epözdemir suçlamalara yönelik savunma gerçekleştirdi. Hâkimlik, Rezan Epözdemir'in "rüşvet alma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.Somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, soruşturma kapsamında henüz dinlenmeyen tanıkların olduğu, şüphelinin serbest kalması hâlinde tanıklar ve diğer kişiler üzerinde baskı kurabileceği belirtilen kararda, kanunda öngörülen ceza miktarı ile suçun konusu ve ağırlığı nazara alındığından adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı ve tutuklamanın ölçülü olacağı kanaatine varıldı.