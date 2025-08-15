Haberler Gündem Haberleri Avukat Rezan Epözdemir’in tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı: Tanıklara baskı kurabilir
Giriş Tarihi: 15.8.2025

Avukat Rezan Epözdemir’in tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı: Tanıklara baskı kurabilir

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Avukat Rezan Epözdemir’in hâkimlik kararına ulaşıldı. Kararda avukatın serbest kalması hâlinde dinlenecek olan tanıkların üzerinde baskı kurabileceği vurgulandı

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Avukat Rezan Epözdemir’in tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı: Tanıklara baskı kurabilir
Geçen pazar sabah saatlerinde 'Rüşvet', 'FETÖ'ye yardım' ve 'Siyasal ve askeri casusluk' suçlamalarıyla gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir dün adliyeye sevk edilmişti. Her iki soruşturma kapsamında ifade veren ve genel itibarıyla birçok soruyu 'Hatırlamıyorum' şeklinde yanıtlayan Epözdemir, hâkimliğe sevk edilmişti.
Sulh Ceza Hâkimliği'nce kimlik tespiti esnasında aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu belirten Epözdemir suçlamalara yönelik savunma gerçekleştirdi. Hâkimlik, Rezan Epözdemir'in "rüşvet alma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
Somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, soruşturma kapsamında henüz dinlenmeyen tanıkların olduğu, şüphelinin serbest kalması hâlinde tanıklar ve diğer kişiler üzerinde baskı kurabileceği belirtilen kararda, kanunda öngörülen ceza miktarı ile suçun konusu ve ağırlığı nazara alındığından adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı ve tutuklamanın ölçülü olacağı kanaatine varıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Avukat Rezan Epözdemir’in tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı: Tanıklara baskı kurabilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz