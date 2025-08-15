Bahçeli’den AK Parti’ye anlamlı çiçek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 24. kuruluş yıldönümü için AK Parti Kongre Merkezi'ne özel bir çelenk gönderdi. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, sosyal medya paylaşımında çelengin sembolik anlamlarını açıkladı. Aranjmanda yer alan 24 mavi gül ve mavi orkideler, kuruluş yıldönümünü ve Türk'ün rengini temsil ediyor. AK Parti'nin renkleri birlik ve dayanışmayı simgelerken, 1071 kırmızı gül Malazgirt Zaferi'ni anımsatıyor. Kazablanka lilyumlar ise açtığında gökyüzünü göstermesiyle Esma-ül Hüsna'yı hatırlatıyor. Üst kısımdaki kırmızı-beyaz renkler ay yıldızlı Türk bayrağını ifade ediyor.