Bakan Uraloğlu: "Türk Silahlı Kuvvetlerine güç katacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas'ta TÜRASAŞ'ta Askeri Tank Taşıma Vagonu teslim törenine katıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy ve diğer ilgililerin katıldığı törende konuşan Bakan Uraloğlu, askeri tank taşıma vagonlarının hayırlı olması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yerli ve milli üretim ile Türkiye'yi küresel bir güç haline getiren adımları birbiri ardına atmaya devam ettiklerini belirten Uraloğlu, "Ulaşım, savunma, enerji, tarım sağlık hangi alanda olursa olsun yerli ve milli üretim bir ülkenin bağımsızlığının ve gücünün olmazsa olmazıdır. Vazgeçilmezidir. Savunma ve ulaşım sektörleri stratejileriyle bir ülkenin temel taşı olarak daha ön plana çıkmaktadır. Savunma sanayinin kalenin surları gibi ülkeyi dış tehditlere karşı koruyan sağlam bir kalkan oluştururken ulaşım ise refahı ve gelişimi taşıyan toplumu birleştiren ve ileriye götüren bir köprü vazifesi görüyor.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin her tarafına ulaştık. Bir ülkenin stratejik gücünü bu iki sektörün uyumu belirler. Biri güvenliği biri refahı taşır ama ancak birlikte tam bir bütünlük oluşur. Bu noktada üstün hareket kabiliyeti, hareket gücü ve komuta kontrol sistemleri gibi ileri teknoloji içeren birçok altyapı sistemiyle dünyanın en gelişmiş tankları arasında sayılan Altay tankımızı da taşıyabilecek UAİS tipi askeri araç taşıma vagonlarının teslim töreni de bu vizyonun en somut örneklerinden birisini oluşturuyor. Türkiye savunma sanayisiyle dünya piyasasına adeta mührünü vurdu. Sadece savunma sanayi ürünlerimizle değil artık ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRSAT 6-A ile, milli aracımız Togg ile milli elektrikli trenlerimiz ile, metrolarımızla yerli sinyalizasyon sistemlerimizle tarihe damga vuran bir süreci hep beraber yaşıyoruz. " dedi.

BU VAGONLAR DÜNYAYA HİZMET EDECEK

UAİS tipi askeri araç taşıma vagonlarının yüzde 95 yerlilik oranıyla tamamen Türk mühendislerinin projelendirdiği, geliştirdiği ve alın eriyle ürettiği bir ürün olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "22 ton dara ağırlığında, 14,5 metre uzunluğunda ve 68 ton yük taşıma kapasitesine sahip bu vagonlar saatte 100 kilometre hıza ulaşabilecektir. Bu vagonlardan ilk etapta 100 adet üretmeyi planladık ve üretimini tamamladığımız ilk 50 vagonu TCDD Taşımacılığa teslim etmenin gurunu yaşıyoruz. Kalan 50 vagonu da önümüzdeki yıl içerisinde teslim etmiş olacağız. Sivil taşımacılığa da hizmet edecek bu vagonlarımız özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki 104 askeri araçtan 78'ini taşıyabilecek bir kapasitede üretildi. Gerçekten bu bizler için kıymetlidir. Başta Altay tankı olmak üzere Korkut, Kirpi, zırhlı personel taşıyıcısı ve TOMA gibi ulusal güvenliğimiz için öneme haiz stratejik araçları demiryoluyla hızlı ve çevreci bir şekilde inşallah taşımış olacağız. TÜRASAŞ'ın ürettiği bu vagonlar milletimizin bağımsızlığı ve güvenliği için demiryolunun taşıdığı stratejik bir ruhun yansıması olarak silahlı kuvvetlerimizin gücüne güç katacak. Bu vagonlarımız Avrupa demiryollarında da kullanabilecek ve Türkiye'nin demiryolu teknolojisini küresel arenada da gururla temsil edecektir. Bu vagonları sadece kendimiz kullanmayacağız birçok yerine satarak oradan da döviz girdisi de sağlamış olacağız." diye konuştu. Uraloğlu'na konuşması sonrası fabrikada üretilen tank taşıma vagonunun maketi hediye edildi. Daha sonra programa katılan protokol üyeleri dua ederek, üretilen vagonların teslimatı gerçekleştirildi.