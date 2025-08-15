Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan AK Partili Ali Boğa ve Mertcan Öztürk için taziye mesajı
Giriş Tarihi: 15.8.2025 20:48

Başkan Erdoğan'dan AK Partili Ali Boğa ve Mertcan Öztürk için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "24’üncü Dönem AK Parti Muğla Milletvekilimiz Ali Boğa ile Sinop Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanımız Mertcan Öztürk’ün bugün yaşanan iki ayrı elim kazada vefat etmelerinden dolayı büyük bir üzüntü duydum." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan’dan AK Partili Ali Boğa ve Mertcan Öztürk için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "24'üncü Dönem AK Parti Muğla Milletvekilimiz Ali Boğa ile Sinop Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanımız Mertcan Öztürk'ün bugün yaşanan iki ayrı elim kazada vefat etmelerinden dolayı büyük bir üzüntü duydum." dedi.

"RABB'İM MEKANLARINI CENNET EYLESİN"

Başkan Erdoğan, "Kıymetli dava ve yol arkadaşlarıma Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekânlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan AK Partili Ali Boğa ve Mertcan Öztürk için taziye mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz