Bayat iddiaları yeniymiş gibi anlattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in basın açıklamasının içi boş çıktı. 2 haftadır kulislerde konuşulan iddiaları tekrarlayan Özel'e avukat Mücahit Birinci'den tepki geldi. Özel yaptığı açıklamada avukat Mücahit Birinci'yi hedef alarak, kendisinin İBB soruşturmasında tutuklu Murat Kapki'ye para karşılığı özgürlük vaat ettiğini öne sürdü. Bir süredir CHP kulislerinde zaten dillendirilen iddiayı bu kez kendisi açıklayan Özel'e cevap Mücahit Birinci'den geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Birinci, "Özgür efendi, bu adam hani itirafçıydı? Sizle ilgili belge bilgi verince iftiracı, bizle ilgili abuk sabuk konuştuğunda doğru dürüst işadamı nasıl olacak?" diye sordu.Aldığı vekâletnamenin fotoğrafını da paylaşan Birinci, "Adam gelmiş vekâletini vermiş, görüşmeye gitmişim, sonra bana bazı şeyler anlatmış, onları somutlaştıramadığını gördüğümde görüşmeyi sona erdirmişim. Görüşme süresi gir çık 20 dakika. Ne iddia ettiğin gibi görüşmede para konuşulmuş ne kuruş alınmış. Mesleğimi yaparken sana mı soracağım?" ifadelerini kullandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da şüphelilerinden Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirildiği öne sürülen görüşmeye ilişkin resen soruşturma başlattı.CHP Özel'in İBB soruşturmasından tutuklu Murat Kapki'nin avukatı Mücahit Birinci hakkında "rüşvet ve baskı" iddiaları asılsız çıktı. Özel, süreci yürüten savcı ve hâkimlerin yanı sıra gazetecileri de hedef alarak, soruşturmadan maddi kazanç sağlandığını ima etti. Ancak Kapki'nin 14 Ağustos'ta alınan ifadesi, Özel'in iddialarını boşa çıkardı. Gazetecilere veya herhangi birine para verileceğine dair kendisine bir söz söylenmediğini vurgulayan Kapki, Birinci'nin herhangi bir hâkim veya savcıyla para karşılığı ilişki kuracağına dair de beyanının bulunmadığını belirtti.