FETÖ’den ihraç Hakim ve Savcılar için AYM’den karar: İhraç hakime hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden alınan üç yargı mensubunun bireysel başvurusunu karara bağladı. Mahkeme, ByLock kullandığı tespit edilen iki savcı hakkında hak ihlali olmadığına hükmederken, tanık beyanıyla ihraç edilen Hâkim Halit İnciroğlu'nun "özel hayata saygı hakkının" ihlal edildiğine karar verdi.

SAVCILARIN BYLOCK DELİLİ GEÇERLİ SAYILDI

HSK kararıyla meslekten çıkarılan N.E. ve A.S. adlı Cumhuriyet savcıları, Danıştay'da açtıkları davaların reddedilmesi üzerine AYM'ye başvurdu. Mahkeme, savcıların ByLock kullanmalarına ilişkin idari ve yargısal tespitlerin "ilgili ve ikna edici" gerekçelere dayandığını belirterek, olağanüstü hal koşullarında alınan tedbirin ölçülü olduğu sonucuna vardı. Böylece özel hayata saygı hakkının ihlal edilmediğine hükmedildi.

TANIK BEYANINA DAYALI İHRAÇTA İHLAL KARARI

Hâkim Halit İnciroğlu'nun dosyasında ise farklı bir değerlendirme yapıldı. İnciroğlu'nun, HSK müfettişliği görevi ve tek bir tanığın yorum içeren beyanı esas alınarak ihraç edildiği, lehine olan tanık ifadelerinin ise dikkate alınmadığı tespit edildi. AYM, bu durumun özel hayata saygı hakkına yönelik müdahaleyi haklı kılmadığına ve yeterli objektif gerekçelerin bulunmadığına karar verdi.

MASUMİYET KARİNESİ İDDİASI REDDEDİLDİ

İnciroğlu'nun "masumiyet karinesinin ihlali" iddiası ise AYM tarafından kabul edilmedi. Kararda, olağanüstü hâl döneminde alınan tedbirlerin Anayasa'nın 15. maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Yargı mensuplarının anayasal sadakat yükümlülüğünün altı çizilerek, ihraç kararlarının somut, tutarlı ve çok yönlü delillerle desteklenmesi gerektiği belirtildi.