Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin 24. kuruluş yıldönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla kutladı. Mesajında, AK Parti'yi "Umudun, geleceğin ve icraatın adı" olarak tanımlayan Erdoğan, bugüne kadar elde edilen başarıların gururunu yaşadıklarını, yarınlara umutla baktıklarını belirtti. "Her yeni yaş, daha güçlü bir Türkiye için attığımız adımların devamı olsun" ifadesini kullanan Erdoğan, birlik ve beraberlik içinde nice yıllar diledi. Videoda, Erdoğan çiftinin çeşitli programlardan fotoğrafları ve "Beraber yürüdük biz bu yollarda..." sözleri yer aldı.