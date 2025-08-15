Son dakika | Antalya’da “Muhittin Böcek” soruşturmasında 8 şüpheli daha tutuklandı

Son dakika! Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 17 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında 8 kişi tutuklandı.

MİLYONLUK TALEPLER

Soruşturma kapsamında ifade veren bir iş insanı, Başkan Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in kendisinden seçim dönemi için 2,7 milyon lira istediğini, aynı gün 46 milyon lira hak ediş ödemesi aldığını itiraf etti. Aynı iş insanı, Gökhan Böcek'in babasının eski eşinin dairesi için 30 milyon lira talep ettiğini, bu ödemeyi üç parça halinde nakit olarak yaptığını ifade etti.

80 MİLYONLUK VİLLA SÖZLEŞMESİ

Başka bir iş insanı ise hak edişlerin hızlandırılması karşılığında Gökhan Böcek'in 100 milyon lira talep ettiğini, pazarlık sonucu 80 milyona anlaşıldığını ve paranın Finike Döviz'e aktarıldığını itiraf etti. Döviz veya altın alımı yapılmadığını, sonrasında ise tekrar 50 milyon lira istendiğini belirten tanık, "villa yapımı" adı altında göstermelik bir sözleşme imzalandığını, ödemenin Finike Döviz üzerinden Gökhan Böcek'in korumalarına teslim edildiğini belirtti.

PARAVAN İŞLEMLER VE LÜKS EDİNİMLER

MASAK raporlarına göre para aklama sürecinde Finike Döviz, kuyumculuk şirketleri ve şahıs hesapları kullanıldı. Altınişleyen Kuyumculuk üzerinden ise Zeynep Kerimoğlu'nun hesabına 70 milyon liranın üzerinde para transfer edildiği, işlemlere "altın bozdurma" süsü verildiği ancak fiziki altın teslim edilmediği belirlendi. Şüpheli Zuhal Böcek'in lüks araç ve taşınmaz edinimlerinde de benzer yöntemler kullanıldığı, beyanlarının dijital verilerle çeliştiği tespit edildi.

KAYYIM ATANDI

Soruşturma kapsamında Finike Dövizcilik ve bazı kuyumculuk firmalarına, CMK 133 uyarınca TMSF kayyım olarak atandı. Daha önce Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklandığı dosyada, son operasyonda gözaltına alınan Gökhan Böcek'in şoförü ve koruması Onur N., Gökhan Böcek'in çocukluk arkadaşı Furkan S., Resul Kuyumculuk sahibi Ertan K., Altınişleyen Kuyumculuk sahibi Salih E. İle Finike Döviz hissedarları Ali Y., Mustafa A., Erkan A. ve Cemal A. olmak üzere toplam 8 şüpheli Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 5 Temmuz'da tutuklanmıştı. Oğlu Mustafa Gökhan Böcek hakkında ise yurt dışında olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunuyor.