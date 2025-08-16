AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı’ndan ABD raporuna tepki: Asılsız iddiaları kabul etmiyoruz

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, ABD Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan 2024 İnsan Hakları Raporu'na yönelik açıklama yaptı:

"ABD Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan 2024 İnsan Hakları Raporu'nda ülkemize dair yer alan asılsız ifadeleri kabul etmiyoruz.

Hukuk ve insan hakları gibi kavramları en başından itibaren siyasal araç haline getirip değersizleştiren bu tür sözde rapor ve çalışmaların, özgürlük ve güvenlik alanlarında ülkemize söyleyecek sözü yoktur.

Bu tür ısmarlama raporlar gerçeklikle bağdaşmamaktadır. Taraflı ve suçlayıcı olmak dışında pek bir içeriği kalmamış olan bu raporlar insanlık konusunda ölçü olabilecek belgeler değildir.

Türkiye, hukukun üstünlüğü çerçevesinde her bir vatandaşının hakkını ve güvenliğini korumak için terörle mücadelesini sürdürdüğü gibi insan hak ve hürriyetlerini savunmaya devam edecektir."