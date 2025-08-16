Bilal Erdoğan: Bugün çocuklar, bebekler Gazze’de açlıktan ölüyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Pazarlarının 6. şubesi, geçen aylarda hayatını kaybeden Erzurum Teknik Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı'nın isminin verildiği bilgi evi ve Eski Erzurum Milletvekili Necati Güllülü'nün isminin verildiği parkın, açılış töreni katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve Bar Ekibi gösteri sundu. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma dikkat çekerek, birlik çağrısında bulundu.

İsrail'in soykırım yaptığını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: "Gazze'de çoluk çocuk öldürmekten bıkmadı. Şimdi açlığa mahkum ederek onları yeryüzünden yok etmenin mücadelesini veriyor. İşte 60 bini de geçtik. Belki 60 bin aslında 80 bin 90 bin. Daha o çöküntülerin altında kimler var onu da bilmiyoruz. Ama bugün çocuklar, bebekler Gazze'de açlıktan ölüyor. Buna dünyada baş kaldıran, başından beri mücadele veren, haykıran, ses çıkaran bir Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye var. Bugüne kadar batı ülkelerini bu soykırımın aslında suç ortağı olan batı ülkelerini en çok rahatsız eden ülke hep Türkiye oldu. Her ortamda artık buna son verilmesi ile ilgili baskıyı yapan ülke Türkiye oldu. Ve çok erkenden, 6 ay sonra Türkiye İsrail'le bütün ticaretini kesti. Bugün dünyanın ülkeleri İsrail'le ticareti, Türkiye yaptığı gibi kesmeye başlasa, İsrail bu soykırımı yapamaz. Sadece Müslüman ülkelerin tamamı bu ticareti kesebilse, İsrail yine bu soykırımı yapamaz. Diplomatik ilişkileri bütün İslam ülkeleri Türkiye'nin kestiği gibi kesmiş olsa İsrail bu soykırımı yapamaz. Selçuklu ve Osmanlı ecdadımız ne yaptı. Ümmeti birleştirdi. Nasıl birleştirdi? Adaletiyle birleştirdi. Ama aynı zamanda gücüyle birleştirdi. Dolayısıyla Türkiye'nin ümmeti yeniden bu din düşmanları İslam'ın onurunu, izzetini ayaklar altına alamasın diye birleştirmesi gerekir. Bu zulümler bir daha dünyada Müslüman mazlumlara yapılmasın Türkiye'nin güçlü olması lazım."

Erdoğan, artık bir TEKNOFEST kuşağından bahsedilebildiğinin altını çizerek, 1 buçuk milyon çocuğun bu yarışmalara katılarak yeni icatlarda bulunduklarını söyledi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın bir rol model olduğunu kaydeden Erdoğan, "Çocuklarımızın, zulme sessiz durmayan, cesur, dimdik, dadaş evlatları olarak yetişmelerini istiyoruz. Şu köşedeki caminin cemaatinin genç yaşlı, kadın, erkek bütün vatandaşlarımızdan oluşmasını niye istiyoruz? İmanlı olsun. Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmesin. Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmasın diye istiyoruz. Bunu kim istemez ya?" dedi. Erzurum'da şubeleri açılan halk pazarlarını da övgüyle anlatan Erdoğan, diğer belediyelerin de bu modeli örnek alması gerektiğini aktardı.

HİZMETTEN ZİYADE BİRBİRLERİNE DÜŞERLER"

Erdoğan, "Ana muhalefet ve onun benzerleri hizmet üretmekte tabii pek mahir değiller. Hizmetten ziyade birbirlerine düşerler. Hizmetten ziyade kavga üretiyorlar. Hizmetten ziyade iftira siyaseti yapıyorlar. Maalesef biz bunları yaşadık, bıktık. Onlar bıkmadı. Ama evvel Allah bu millet hizmete layık, bu millet her şeyin daha iyisine, daha güzeline layık." diye konuştu. Plaket takdimlerinin ardından heyet açılışı yapılan marketi inceledi. Erdoğan, market çıkışı vatandaşlarla bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.