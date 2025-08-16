Depremzedeler evlerine kavuşuyor

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde yapımı tamamlanan konutların vatandaşlara teslimi sürüyor. Yazıhan'da bir ve ikinci etabın ardından 3. etapta yer alan 87 deprem konutu daha hak sahiplerine teslim edildi. Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların yerine yenileri yükseliyor. Yazıhan ilçesinde TOKİ tarafından yapılan toplam 387 konut hak sahiplerine teslim edilmişti. 3. etapta yer alan konutların da anahtar teslimlerine başlandığını belirten Malatya Valisi Seddar Yavuz, "Bölgede çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 87 konutumuz daha teslim edildi. Kırsalda 546 köy evinin yapımı da devam ediyor" dedi. Öte yandan, 6 Şubat depremleri sonrası Malatya genelinde toplam 103 bin konut ve işyeri inşası hedeflenirken, bugüne kadar 35 bin 500 konut hak sahiplerine teslim edildi. Kırsal alanlarda ise 984 farklı noktada yaklaşık 16 bin 500 konutun yapımı devam ediyor.