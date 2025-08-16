Japonya semalarında Bayraktar heyecanı

2026 mali yılı ilk bütçesinde insansız hava araçlarına 100 milyar yen (670 milyon dolar) tutarında bir kaynak ayıran Japonya'da Bayraktar TB2 öne çıktı. Japon basını, hükümetin Türk yapımı insansız hava aracını değerlendirdiğini yazdı. Japonya'nın önde gelen gazetelerinden Mainiçi Şimbun'da yer alan bir haberde, Japon Öz Savunma Kuvvetleri'nin, Türk yapımı Bayraktar TB2 ile İsrail üretimi Heron-2 insansız hava araçlarını paralel olarak test ettiğini yazdı. Haberde, Bayraktar TB2'nin özellikle operasyonel maliyet avantajı, çevikliği ve gerçek savaş alanlarındaki başarısıyla ön plana çıktığına işaret edildi.