Karşıyaka’da bıçak kemiğe dayandı: 5 aydır maaş alamıyoruz

İzmir'in Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan işçiler, 5 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle başkanlık katında oturma eylemi yaptı. Karşıyaka Belediyesi hizmet binası önünde bir araya gelen Genel-İş üyesi işçiler, binada başkanlık katına çıktı. Burada "Emek ucuz, hayat pahalı", "Bu böyle gitmez, hakkımızı istiyoruz", "Geçinemiyoruz" yazılı pankartlar açan işçiler sloganlar attı, oturma eylemi yaptı. Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan işçilerin 5 aydır maaş alamadığını belirtti.

SON ÖDEME MARTTA

Mart ayında, maaşın 10 bin 500 liralık kısmının yatırıldığını ifade eden Akdoğan, "Mart maaşının tamamı yatırılmadı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarının maaşları henüz ödenmedi. 2024 yılından kalan nisan, mayıs, haziran aylarına ait toplu iş sözleşme farklarımız ödenmedi" diye konuştu. Akdoğan, işçilerin 16 gündür belediye önünde eylem yaptığını aktararak Başkan Yıldız Ünsal'a tepki gösterdi. Akdoğan "Belediye yönetimi hiçbir çözüm bulamamaktadır. Belediye başkanı işçiye değer vermemektedir. İşçinin maaşını ödememektedir" ifadelerini kullandı. AA