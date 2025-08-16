Haberler Gündem Haberleri Kuyumcu ve döviz bürosuna kayyum
Giriş Tarihi: 16.8.2025

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" soruşturmasının 4. dalgasında, 12 Ağustos'ta aralarında kuyumcu ve döviz bürosu sahiplerinin de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. İfadeler sonrası 2 kişi serbest bırakıldı, 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında iş insanı A.Y., çalışanları M.Y. ve E.A., belediye personeli Y.N. ve O.N.'nin bulunduğu isimler hakkında işlem yapıldı. A.Y.'ye ait döviz bürosu ve E.K.'ye ait kuyumcuya kayyum atandı.

Antalya 6. Sulh Ceza Hâkimliği, A.Y.'nin taşınmazlarına, araçlarına, banka hesaplarına, kıymetli madenlerine ve tüm mal varlığına el koydu. Şüphelilerden 8'i tutuklandı. İddialara göre, A.A., B.Ç., M.Y. ve Y.Y., ihale hak ediş ödemeleri için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon TL rüşvet verdi. Paralar döviz bürosu ve kuyumcular üzerinden altına çevrilip saklandı; bazıları lüks araç alımlarında kullanılarak farklı isimler üzerine tescillendi. -

