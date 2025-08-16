Ulaşımda yeni kaos kapıda

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 90 dakika ücretsiz aktarma hakkını İZBAN üzerinden kaldırma hazırlıklarına ilk tepki AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan geldi. Büyükşehir Belediyesi'ni yeni bir kriz yaratmakla suçlayan Saygılı, "Biz, İzmir'in sorunlarını ortak akılla çözmeye, birikmiş meselelerine siyaset üstü bir anlayışla yaklaşmaya çalışırken; İzmir Büyükşehir Belediyesi, tek taraflı bir kararla, İZBAN Yönetim Kurulu'nun hiçbir kararı olmadan, seçim vaadi olan '90 dakika ücretsiz aktarma'yı ve en önemli ulaşım aracı olan İZBAN'ı bu sistemin dışına çıkararak İzmirliyi yeni bir kaosla karşı karşıya bırakmıştır. Madem bu sistemden çıkacaktınız, neden seçim öncesi 90 dakikayı vaat ettiniz? Bu, açıkça İzmirliye verilen sözün tutulmaması demektir. Dahası, ortada ne teknik hazırlık var ne de hukuki dayanak... Yönetim Kurulu kararı olmadan yetki aşımı yapılmış, bununla da yetinilmemiş; İzmirlinin yarın İZBAN'a hangi kartla bineceği, hangi ödeme sistemiyle yolculuk yapacağı bile düşünülmemiştir. Kredi kartı geçmezse, İzmirim Kart iptal olursa, vatandaş hangi ücretle, hangi sistemle İZBAN'a binecek? Bu sorunun cevabı yok! Bu karar, tamamen keyfi ve dayatmacı bir yönetim anlayışının ürünüdür ve kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.