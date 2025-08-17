AK Parti’li Bursa’dan “90 dakika” tepkisi: “Cemil Tugay seçim vaadini çiğnedi, İzmirliyi aldattı”

"AMAÇ BAŞARISIZLIĞIN FATURASINI HÜKÜMETE YÜKLEMEK"

Bursalı, uygulamadan sadece İZBAN'ın çıkarılmasının dikkat çekici olduğuna işaret ederek, "Bu kararın amacı tasarruf değil, başarısızlığın faturasını hükümete kesmektir. İzmirlinin en çok kullandığı ulaşım hattı olan İZBAN'dan 90 dakikanın kaldırılması, samimiyetsizliğin en açık göstergesidir" ifadelerini kullandı.

CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin maliyet bahanesinin arkasına sığındığını belirten Bursalı, "Seçimden önce halkçı belediyecilik nutukları atanların, bugün İzmirli'nin cebine göz dikmesi en hafif tabirle iki yüzlülüktür. İzmir'de toplu taşıma pahalı, hizmet yetersizken, şimdi bir de verilen sözlerin çiğnenmesiyle vatandaş cezalandırılmaktadır" diye konuştu.

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Türkiye'nin dört bir yanında dev ulaşım yatırımlarını hayata geçirdiğini hatırlatan Bursalı, "İzmir'de beceriksiz belediyeciliğin üstünü örtmek için Bakanlığımızın adını kullanmak, İzmirliye yapılmış ikinci bir hakarettir" dedi.

Bursalı açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"İzmir'in kötü yönetilmesine, verilen sözlerin çiğnenmesine ve vatandaşın sırtına yeni yük bindirilmesine asla sessiz kalmayacağız. İzmir, CHP'nin beceriksizliğine mahkûm değildir; daha iyisini, daha fazlasını hak ediyor."