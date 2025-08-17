CHP’nin ‘Alevi başkanlığı’ rahatsızlığı! Eski başkandan ‘Kapatılsın’ diyen vekillere sert sözler: Rant devşirenler şikayetçi oldu





"RANTÇILAR RAHATSIZ OLDU"



Söz konusu ifadelere Alevi toplumundan sert eleştiriler yükselirken, bir tepki de Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı görevini geçen ay devreden Ali Rıza Özdemir'den geldi. Yazılı bir açıklama yapan Özdemir, on yıllardır Alevilik hakkında çalıştığını, onlarca kitap ve yüzlerce makale yazdığını hatırlattı. Özdemir, "Devlet, başkanlığı kurarak yıllardır terk edilmiş bir alanla ilgili çalışmaya başladı. Yıllardır bu alanda siyasi ve maddi rant devşiren kişi ve gruplar bu durumdan rahatsız oldu. Meselenin özeti bu" dedi.