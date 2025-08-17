Erdoğan: Yaz okullarına 429 bin öğrenci katıldı

Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Stadyumu'nda düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları Kapanış Programı'na katıldı. Erdoğan, TÜGVA'nın bu yaz Türkiye'nin dört bir yanında, bütün illerde 429 bin ortaokul öğrencisine yaz okulları düzenlediğini söyledi. Erdoğan, amaçlarının vatan evlatlarını değerlerini bilen, inançlı ve vatanperver bireyler olarak yetiştirmek olduğunu vurguladı. Gazze'deki soykırıma da dikkat çeken Erdoğan, bu neslin şuurla yetişmesi gerektiğini belirtti. Ailelerin ve rol modellerin çocukların gelişiminde önemli olduğunu hatırlatan Erdoğan, Türkiye'de Selçuk Bayraktar gibi teknoloji liderlerinin yetiştiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı'nın liderliğinin örnek olduğunu ve gençlerin gelecekte "Tayyip Erdoğan"lar gibi dünyada etkili olabileceklerini söyledi.