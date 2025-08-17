Kırmızı bültenle uluslararası ve ulusal seviyede aranan 10 suçlu yakalandı

Türkiye'nin aranan suçlulara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 6, ulusal seviyede aranan 4 kişi yakalandı. Zanlılar, Bulgaristan, Polonya, Gürcistan, Almanya, KKTC ve Lübnan'da yapılan ortak operasyonlarla Türkiye'ye iade edildi.

ULUSLARARASI OPERASYON

Yürütülen titiz çalışmalar ve ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle yürütülen operasyonlar sonucunda, kırmızı bültenle aranan isimlerden A.M. uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme suçundan Bulgaristan'da, N.C. çocuğun basit cinsel istismarı suçundan Polonya'da, A.C.B. uyuşturucu ticareti, silah ve mermi bulundurma suçundan Gürcistan'da, B.Y. hakaret, tehdit ve TCK 227 suçundan Gürcistan'da, M.Ş. kasten yaralama, kamu malına zarar, dolandırıcılık ve diğer suçlar Gürcistan'da, S.S. 213 sayılı yasaya muhalefet suçundan Gürcistan'da yakalandı.

ULUSAL SEVİYEDE ARANANLAR

Ulusal seviyede aranan dört kişi de farklı ülkelerde yapılan operasyonlarla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. E.E. çocuğun cinsel istismarı ve tehdit suçundan Almanya'da, S.K. ruhsatsız silah bulundurma, yaralama ve tehdit sucudan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde E.G. konut ve eklentilerinde yağma suçundan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde C.Ş. silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Lübnan'da yakalandı. Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, TEM, Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar" ifadelerini kullandı.