Rant devşiremeyenler cemevlerine saldırıyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında, CHP'li milletvekilleri Murat Emir ve Umut Akdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında faaliyet yürüten ve Alevi toplumu içerisinde geniş bir kesime hizmet götüren Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nı hedef alarak, kapatılması gerektiğini savundu.

İki vekil de başkanlığın yanlış uygulamaları sebebiyle Alevi toplumunda karşılık bulmadığını hatta bir inkâr ve asimilasyon merkezi olarak nitelendirildiğini dahi öne sürdü.

CEMEVLERİ MEMNUN

İki vekilin sözlerine, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı görevini geçen ay devreden Ali Rıza Özdemir'den sert yanıt geldi.

Özdemir, kurulan başkanlıkla birlikte yıllardır terk edilmiş bir alanla ilgili çalışma başladığını belirterek, "Tespiti yapılan 2102 cemevinin 1357 tanesinden bakımonarım ve tefrişatla ilgili toplam 2307 dilekçe gelmiş başkanlığa.

Yani cemevlerinin yüzde 65'inden talep gelmiş. Yıllardır Alevi-Bektaşi STK'ları ve cemevleri birkaç siyasi partinin arka bahçesi haline gelmişti. Başkanlığın destek faaliyetleri ile siyasi partiler, cemevlerinden çekilmeye başladı. Başkanlığa saldırılmasının temel sebebi bu.