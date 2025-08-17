İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere şehir içi toplu ulaşıma yüzde 20 zam yaptı. Bu kapsamda tam biniş ücreti 25 liradan 30 liraya, öğrenci biniş ücreti 10 liradan 15 liraya, öğretmen biniş ücreti 17.72 liradan 20 liraya, 60 yaş üstü biniş ücreti ise 20 liradan 25 liraya yükseltildi. Aylık öğrenci abonman kontör ücreti de 4.80 liradan 6.34 liraya çıktı. CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla TCDD ve belediyenin yüzde 50 ortak olduğu kent için toplu ulaşımın can damarı İZBAN'da 90 dakika ücretsiz aktarma ve Halk Taşıt uygulamaları da kaldırıldı. Karara Cumhur İttifakı tepki yağdırdı. AK Partili Meclis Üyesi Ercan Tekin "Bu madde neden bu kadar acil koduyla geldi? O kadar uzun tartışmaya layık görülmeyen bir madde mi? Neden acil koduyla geliyor. Altyapı sistem yokken ve mevcut sistemi bile ihaleye çıkarak yapıyoruz. 90 dakikayı bu sürede ne yapacağız? Bunlarla alakalı nasıl bir geçiş modeli oluşturuldu? Karar hukuken yoksun" dedi. AK Partili Özgür Kaner ise, "90 dakika yerleşik bir sistem. Seçim vaatlerinde konuşuldu. Bunun gayri hukuki olduğu kanaatindeyim" dedi.