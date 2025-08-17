Yıkılan şehirler ayağa kaldırıldı

17 Ağustos Marmara Depremi'den acı dersler çıkaran Türkiye, 2002'de AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan atılım ve yatırımlarda felaketler karşısında daha güçlü hale geldi. Son 20 yılda yaşanan deprem felaketlerinde devlet anında refleks göstererek yaraları sardı. Van Depremi (2011), Elazığ ve Malatya Depremi (Ocak 2020), İzmir Depremi (Ekim 2020) ve 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ilimizde ağır tahribata neden olan Kahramanmaraş ikiz depremlerinde devlet ilk andan itibaren sahada oldu. Şehirler kısa süre içinde yeniden ayağa kaldırıldı.

23 Ekim 2011'de meydana gelen ve 604 kişinin ölümüne, binlerce binanın ağır hasar görmesine neden olan 7.2 büyüklüğündeki depremle büyük hasar gören Van, yapılan yatırımlarla, yapımı tamamlanan konut, okul ve iş merkezleriyle yeniden inşa edildi. 27 bin konut tamamlanarak depremzedelere teslim edildi. 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de meydana gelen depremin izleri de hızla silindi. Yıkılan binaların bulunduğu bölgenin yanı sıra Bayraklı Şehir Hastanesi yanındaki 375 hektarlık rezerv alandaki 7 proje alanında, tamamlanan toplam 3 bin 887 konut hak sahiplerine teslim edildi.

452 BİN KONUT

6 Şubat 2023'te yaşanan ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde de devlet olağanüstü bir hızla vatandaşın imdadına koştu. Bölgeye ilk yardımlar depremin olduğu andan itibaren 30 dakika içerisinde ulaştırılmaya başlandı. 11 ilimizde ağır yıkıma neden olan deprem felaketi kapsamında 7/24 mesai anlayışıyla çalışan devlet kurumları, iki sene gibi kısa bir sürede 250 bin konutu depremzede vatandaşlara teslim etti. Yıl sonuna kadar ise bu rakam 452 bin 983 olacak.