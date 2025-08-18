23 yılda 6 trilyon lira yatırım yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şehirleri depreme dirençli hale getirmek için son 23 yılda 6 trilyon 218 milyar 381 milyon 560 bin lira yatırım yaptı. Marmara Depremi'nin ardından hız kazanan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, TOKİ eliyle 1 milyon 292 bin 270 konut üretildi, 63 bin 596 sosyal donatı hizmete açıldı. Halen 396 bin 686 konutun inşası sürüyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda 291 riskli alan ve 1063 rezerv yapı alanında çalışmalar devam ederken, 2012'den bu yana 2 milyon 317 bin bağımsız birim dönüşüm kapsamına alındı. Bu süreçte kira yardımı, kamulaştırma, proje ve faiz desteği için yaklaşık 187 milyar lira harcandı. Bakan Kurum, 17 Ağustos'un yıldönümünde "Bir daha aynı acıları yaşamayalım diye şehirlerimizi güvenli hale getiriyor, afetlere hazırlıyoruz" dedi.