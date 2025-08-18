26 yıldır dinmeyen acı

17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen ve 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nde 17 bin 480 kişi öldü, 43 bin 953 kişi yaralandı. Depremin 26'ıncı yıl dönümünde Gölcük Kavaklı Sahili'nde bulunan Deprem Anıtı önünde aynı saatte anma programı düzenlendi.

YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZ

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak,"26 yıl sonra yine aynı acıyı yüreklerimizde hissediyoruz. O günden bugüne çok iş yapıldı, önemli mesafeler kat ettik" dedi. Bütyükakın, "315 bin binanın bulunduğu Kocaeli'nde 150 bin bağımsız birimin acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Halen 15 ayrı noktada kentsel dönüşüm sürüyor. Yeni 8 bin konut için de mutabakata varıldı" dedi.

17 BİN 480 CANIMIZI KAYBETTİK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, 17 Ağustos 1999'da 17 bin 480 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, afetlere hazırlığın önemine değindi. Tuncer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 3,3 milyon konutun yenilendiğini ve 6 Şubat depremlerinden sonra 450 bin yeni konutun bir yıl içinde yapıldığını ifade etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 1999'dan bu yana afet yönetiminde büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, "1999'da afet yönetimi dört ayrı bakanlığa dağılmıştı. 2009'da AFAD kurularak bütünleşik afet yönetimine geçildi. Artık sadece kriz anını değil, afet öncesinde riskleri azaltmayı da hedefliyoruz" dedi.

YALOVA VE SAKARYA'DA DA ANMA

Depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Yalova'da da felaketin 26'ncı yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. Toplamda 2 Bin 504 kişinin hayatını kaybettiği Yalova'daki anma programı sessiz yürüyüşle başladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş Deprem Anıtında sona erdi. Anıt önünde toplanan binlerce vatandaş, depremde hayatını kaybedenler için dualar okudu.

Yalova il Müftülüğünün düzenlediği Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından, anıt içinde, depreme ait çarpıcı fotoğraflar sergilendi. Saatler depremin yaşandığı 03.02'yi gösterdiğinde ise depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar sevdiklerinin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokların önünde duygusal anlar yaşadı.

Gözyaşlarının sel olduğu anlarda mermer bloklar adeta karanfillerle kaplandı. Anma programına Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



ERDOĞAN'DAN 17 AĞUSTOS PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999'da gerçekleşen Marmara Deprem'in 26. yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan acının hala yüreklerde hissedildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "26 yıl önce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde vefat eden vatandaşlarımızın acısını bugün hâlen yüreğimizde hissediyoruz. Bu büyük acının yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum." ANKARA



23 YILDA 6 TRİLYON LİRA YATIRIM YAPILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şehirleri depreme dirençli hale getirmek için son 23 yılda 6 trilyon 218 milyar 381 milyon 560 bin lira yatırım yaptı. Marmara Depremi'nin ardından hız kazanan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, TOKİ eliyle 1 milyon 292 bin 270 konut üretildi, 63 bin 596 sosyal donatı hizmete açıldı. Halen 396 bin 686 konutun inşası sürüyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda 291 riskli alan ve 1063 rezerv yapı alanında çalışmalar devam ederken, 2012'den bu yana 2 milyon 317 bin bağımsız birim dönüşüm kapsamına alındı. Bu süreçte kira yardımı, kamulaştırma, proje ve faiz desteği için yaklaşık 187 milyar lira harcandı. Bakan Kurum, 17 Ağustos'un yıldönümünde "Bir daha aynı acıları yaşamayalım diye şehirlerimizi güvenli hale getiriyor, afetlere hazırlıyoruz" dedi. ANKARA