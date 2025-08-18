Alevlere karşı seferberlik ruhu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 16.28'de çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılarak büyüdü. Tedbir amaçlı Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyleri tahliye edildi. Tahliye edilen 6 köyden toplam 251 kişi güvenli bölgelere sevk edilirken bunlardan 112'sinin Eceabat Gençlik Konukevi'nde misafir edildi. Gece boyunca 75 arazöz, 20 itfaiye aracı, 16 dozer, 84 diğer araç ve 985 personelle çalışmaların devam ettiği bölgede günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı.

UCUZ SİYASET YAPILMASIN

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ve Çanakkale Valisi Ömer Toraman Dardanos'taki Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti. Afet bölgesinde inlemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'deki orman yangınlarına ilişkin bilgi ve belge olmadan, soruşturmalar tamamlanmadan "İmara açılacak, betonlaşacak" gibi açıklamalar yapılmasının doğru olmadığını belirterek, "Hiç kimse yanan ormanlarımız üzerinden ucuz siyaset yapmamalıdır. Yanan ormanlarımızın bekçisi biz, yani Çanakkalelileriz. Takip edeceğiz, tüm kurumlarımız ve hemşehrilerimizle birlikte yanan her santimetrekaresini yeniden yeşerteceğiz." dedi. Vali Toraman ise "Tahliye edilen yerleşim yerlerine yangın şu an için sirayet etmiş değildir. Ekiplerimiz gece boyunca karadan müdahaleyi sürdürdü, günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları ile yeniden müdahaleye başlandı. Ekiplerimiz, yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyor." ifadelerini kullandı. Orman Genel Müdürlüğü, yangında son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Gelibolu'da orman dışı alanda çıkan yangına müdahalemiz aralıksız sürüyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte hava ekiplerimiz de mücadeleye katıldı" denildi.





GİRİŞLER DURDURULDU

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla tarihi alanın kuzey hattına (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci duyuruya kadar girişlerin durdurulduğu, ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nin de geçici süreyle ziyarete kapalı olacağı bildirildi. Gelibolu Yarımadası'nda karaca popülasyonunun yoğun olduğu Kumköy ve Ilgardere köyleri arasındaki ormanlık alanda alevlerden kaçan karacanın can havliyle çevrede bir süre koşuştururken daha sonra gözden kayboldu.