Giriş Tarihi: 18.8.2025 19:47 Son Güncelleme: 18.8.2025 19:54

Çerçioğlu'nun yokluğunda CHP’den taşımalı miting

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Aydın'a geldi. Ancak İl başkanlığına doğru girişte büyük şok yaşadı. Az sayıda kişinin karşıladığı Özel'in moral bozukluğu yüzüne yansıdı. Yönetim bu dutumu tahmin etmiş olacak ki, düzenlenecek miting öncesinde çevre illerden otobüslerle partililerin taşındığı görüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçmesinin ardından "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" başlıklı miting için Aydın'a geldi.

Miting öncesinde CHP Aydın İl Örgütü'nü ziyaret eden Özel, saat 20.00'de Atatürk Kent Meydanı'nda Aydınlılarla buluşacak.

TAŞIMALI MİTİNG

Miting öncesinde Aydın'a giriş yapan çok sayıda otobüs dikkat çekti. CHP yönetiminin, meydanı doldurmakta zorlanacağına yönelik kaygılar üzerine İzmir, Manisa, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve diğer illerden otobüslerle partili taşıdığı öğrenildi.

Özlem Çerçioğlu'nun partiden ayrılışı sonrası Aydın'da oluşan siyasi boşluğu gidermek isteyen CHP'nin, mitingde yüksek katılım görüntüsü verebilmek adına "taşımalı kalabalık" yöntemine başvurduğu iddia ediliyor.

