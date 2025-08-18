Çerçioğlu’nun yokluğunda CHP’den taşımalı miting

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçmesinin ardından "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" başlıklı miting için Aydın'a geldi.
Miting öncesinde CHP Aydın İl Örgütü'nü ziyaret eden Özel, saat 20.00'de Atatürk Kent Meydanı'nda Aydınlılarla buluşacak.
TAŞIMALI MİTİNG
Miting öncesinde Aydın'a giriş yapan çok sayıda otobüs dikkat çekti. CHP yönetiminin, meydanı doldurmakta zorlanacağına yönelik kaygılar üzerine İzmir, Manisa, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve diğer illerden otobüslerle partili taşıdığı öğrenildi.