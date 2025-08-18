Erdoğan’dan, Halisdemir’in kızı için tebrik telefonu

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nden teğmen olarak mezun olan, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir'i tebrik etti. Erdoğan dün 15 hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi'nden mezun olan Elif Nur Halisdemir'i tebrik eden Erdoğan, görevinde başarılar diledi.