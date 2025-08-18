Marmara yeni depreme hazır değil

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 26 yıl geçti ancak uzmanlara göre bölge hâlâ büyük bir depreme hazır değil.Resmi verilere göre 17 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği 7,4 büyüklüğündeki felaketin ardından afet bilinci artsa da yapı stokunun büyük kısmı hâlâ riskli durumda. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, 1999 sonrası yapı denetimi, kentsel dönüşüm yasası ve afet bilinci dersleriyle önemli adımlar atıldığını belirtti. Ancak Türkiye'de binaların çoğunun 2000 öncesi inşa edildiğini vurguladı. Özel, Marmara Denizi'ndeki fay segmentlerinin 7-7,5 büyüklüğünde bir deprem için yeterli enerjiyi biriktirdiğini ve özellikle Adalar ile Kumburgaz segmentlerinin kırılma potansiyeli taşıdığını söyledi.Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz de, aramakurtarma çalışmalarında ilerleme olsa da "zararı azaltma" konusunda yeterli mesafe alınmadığını ifade etti.Uzmanlar, bireysel afet planları yapılması, riskli binaların dönüştürülmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. 26 yıl sonra Marmara hâlâ büyük bir depremin gölgesinde yaşıyor. AA