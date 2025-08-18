Pendik’te kentsel dönüşümde sona doğru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle, Pendik Belediyesinin yürüttüğü Orta-Dumlupınar Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesinde sona yaklaşıldı. İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan ve 142 bin metrekarelik alanı kapsayan çalışmalarda yüzde 99 seviyesine ulaşıldı. Tamamlandığında, 2.040 bağımsız bölüm hak sahiplerine depreme dayanıklı ve sosyal donatılarıyla birlikte teslim edilecek. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, 17 Ağustos Marmara Depreminin yıl dönümünde projeyi yerinde inceledi.

Hak sahipleriyle birlikte örnek daireleri gezen Cin, vatandaşların memnuniyetini dile getirdi. Başkan, ikinci etap çalışmalarının da çok yakında başlayacağını ve 1.423 bağımsız bölümü kapsayacak projenin hazırlandığını açıkladı. Cin ayrıca "Yarısı Bizden Kampanyası"na dikdikkat çekerek vatandaşları başvuru yapmaya davet etti. Pendik genelinde 351 bin bağımsız bölüm bulunduğunu, bunların yüzde 45'inin 2000 öncesi yapılarda yer aldığını vurguladı. Depremin yıl dönümünde konuşan Cin, "Allah ülkemizi afetlerden korusun" dedi. İHA