Topuklu Efe Çerçioğlu’ndan Aydın’a 860 milyonluk yatırım

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İller Bankası Genel Müdürlüğü iş birliğinde sağlanan finansmana dair imzalar, Başkan Özlem Çerçioğlu ile İLBANK İzmir Bölge Müdürü İzzet Günal tarafından atıldı.

Bu kaynakla, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın filosuna 40 yeni araç eklenecek. Halihazırda 112 araçla Aydın'ın tüm ilçelerinde vatandaşların yardımına koşan itfaiye teşkilatının araç sayısı 152'ye yükselecek.

Çerçioğlu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Bizim için en büyük öncelik, hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğidir. Aydın'ın 1. derece deprem bölgesi olması gerçeğini göz ardı etmeden, kentimizi tüm afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sağlanan bu büyük kaynakla birlikte yatırımlarımızı hızlandıracak, Aydın'ı daha güvenli ve daha güçlü bir şehir haline getireceğiz.