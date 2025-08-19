Adalet Bakanlığı’ndan Mucahit Birinci’ye soruşturma izni

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının tutuklu şüphelisi, iş insanı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla soruşturma başlatmıştı.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN SORUŞTURMA İZNİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma yapılması için Adalet Bakanlığı'na yazı göndermişti. Bakanlık tarafından 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 58/1 maddesi gereğince Avukat Birinci hakkında soruşturma yapılamasına izin verildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, avukat Mücahit Birinci'nin disipline sevkine karar vermiş, disipline sevk edilen Mücahit Birinci AK Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı.