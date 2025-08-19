Haberler Gündem Haberleri Adalet Bakanlığı’ndan Mucahit Birinci’ye soruşturma izni
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB yolsuzluk dosyasının şüphelilerinden cezaevinde tutuklu bulunan Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialarına ilişkin re’sen soruşturma başlatmıştı.  Adalet Bakanlığı tarafından Birinci hakkında soruşturma izni verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının tutuklu şüphelisi, iş insanı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla soruşturma başlatmıştı.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN SORUŞTURMA İZNİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma yapılması için Adalet Bakanlığı'na yazı göndermişti. Bakanlık tarafından 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 58/1 maddesi gereğince Avukat Birinci hakkında soruşturma yapılamasına izin verildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, avukat Mücahit Birinci'nin disipline sevkine karar vermiş, disipline sevk edilen Mücahit Birinci AK Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı.

