AK Parti yerel yönetimde etkisini artırmaya devam ediyor

AK Parti tarafından ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu her partiden belediye başkanının dikkatini ve ilgisini çekmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı'nın inşasını birlikte yapma çağrısına kayıtsız kalmayan farklı partili belediye başkanları yerel seçimlerden bugüne kadar AK Parti'ye katılmaya devam ediyor.

SEÇİMLERDE 542 BELEDİYE AK PARTİ DEMİŞTİ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti Türkiye genelinde, 12 büyükşehir belediyesi, 12 il belediyesi, 347 ilçe belediyesi, 170 belde belediyesi kazanmış ve toplamda 542 belediyeyi yönetme yetkisini almıştı.

KATILIMLAR İLE BELEDİYE SAYISI 599'A ÇIKTI

Seçimin ardından ise AK Parti'ye katılımlar devam ediyor. Sadece geçen hafta 9 belediye başkanı AK Parti'ye katılmıştı. Gerçekleşen transferlerle birlikte AK Parti'nin yönettiği belediye sayısı 599'a ulaştı.

AK PARTİ'NİN YERELDEKİ GÜCÜNÜN KANITI

AK Parti yetkilileri, gerçekleşen katılımların AK Parti'nin yereldeki gücünün kanıtı olduğuna dikkat çekerek, AK Parti'nin Türkiye'nin dört bir tarafında güçlenmeye devam ettiği anlamına geldiğini kaydetti.