Bakan Tunç: Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma oranını yüzde 83’e çıkardık

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Toplumsal hayatta kişiler arasında çıkan ve uzayan ihtilafları, hayata geçirdiğimiz alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle dostane bir şekilde, en az maliyetle ve makul sürede çözüme kavuşturuyoruz." dedi.

Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Böylece; Adalete erişimi kolaylaştırıyor, Yargının iş yükünü hafifletiyor, Toplumsal barışa katkı sunuyoruz. Uzlaştırma kurumuyla ihtilafları büyümeden sonuca bağlıyoruz. Bu şekilde mağdurun zararının hızla giderilmesini ve failin suçtan doğan sorumluluğunu kabul etmesini sağlıyoruz.

"UZLAŞMA ORANINI YÜZDE 83'E ÇIKARDIK"

Uzlaştırma kapsamında 1 Ocak 2017 tarihinden günümüze kadar; 2 milyon 345 bin 914 dosyanın müzakeresini tamamladık. 1 milyon 947 bin 140 dosyada anlaşma sağladık. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma oranını yüzde 83'e çıkardık.

Adalet Bakanlığı olarak reform irademizi daima diri tutarak alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.