Başkan Erdoğan, NSosyal’den ilk paylaşımını yaptı: Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli sosyal medya platformu NSosyal'e katıldı. Erdoğan, NSosyal'de açtığı hesabından yaptığı ilk paylaşımında, 1999'daki şiir albümünde seslendirdiği şair Erdem Bayazıt'ın "Birazdan Gün Doğacak" adlı şiirinin "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı" dizesine yer vererek, "Hazır mısınız?" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın "Başlıyoruz" etiketiyle yaptığı paylaşımında Türk bayrağı, dünya ve roket emojileri de yer aldı. Erdoğan'ın NSosyal'de yerini almasının ardından, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da Erdoğan'ın paylaşımını tekrar paylaşarak bir açıklama yaptı. Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanım, sizleri TEKNOFEST Kuşağı'nın geliştirdiği Türkiye'nin sosyal mecrası NSosyal'de görmekten mutluluk ve onur duyduk. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz." Bayraktar da paylaşımında "Başlıyoruz" etiketine yer verdi. T3 Vakfı ve Baykar işbirliğiyle hayata geçirilen ve kısa sürede 1 milyon kullanıcıyı geçen NSosyal'de, Erdoğan'ın ilk paylaşımı da büyük ilgi gördü ve en fazla görüntülenen, etkileşim alan paylaşımlardan biri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takipçi sayısı da kısa sürede 92 bini aştı.