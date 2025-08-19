DMM’den ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’nu hedef alan iftiralara yalanlama: Tamamen asılsızdır

DMM'den yapılan duyuruda, söz konusu paylaşımların dezenformasyon içerdiği vurgulandı. Açıklamada, Terörsüz Türkiye sürecinin, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda milli birlik ve beraberliği pekiştiren, toplumsal barışı güçlendiren stratejik bir çalışma olduğunun altı çizildi.

KOMİSYON 11 PARTİDEN 51 ÜYEYLE ÇALIŞIYOR

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Meclis'te temsil edilen 11 siyasi partiden 51 üyenin katılımıyla faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. Komisyonun bugüne kadar gerçekleştirdiği dört toplantının gündem ve içeriklerinin şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamuoyuyla paylaşıldığı, toplantıların basına açık yapıldığı ve tutanakların TBMM'nin resmi internet sitesinde yayımlandığı ifade edildi.

TEK GİZLİ OTURUM BİLGİLENDİRME AMAÇLI

Şu ana kadar gerçekleştirilen tek gizli oturumun ise İçişleri ve Millî Savunma Bakanlıkları ile Millî İstihbarat Başkanlığı'nın komisyon üyelerini bilgilendirmesine yönelik olduğu kaydedildi. Bu toplantı da dahil olmak üzere, sosyal medyada dile getirilen hiçbir talep veya teklifin gündeme gelmediği açıklandı.