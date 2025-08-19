Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan'dan NSosyal'de ilk paylaşım: Yepyeni bir yolculuğa hazırız
Giriş Tarihi: 19.8.2025 11:42

Emine Erdoğan'dan NSosyal'de ilk paylaşım: Yepyeni bir yolculuğa hazırız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı.

AA
Emine Erdoğan’dan NSosyal’de ilk paylaşım: Yepyeni bir yolculuğa hazırız

TEKNOFEST kuşağı tarafından geliştirilen ve 16 Ağustos'ta 1 milyon kullanıcıyı aştığı duyurulan NSosyal'ın kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün NSosyal hesabını açmasının ardından, eşi Emine Erdoğan da NSosyal platformuna katıldı.

Yeni hesabından ilk paylaşımını yapan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"YEPYENİ BİR YOLCULUĞA HAZIRIZ"

"NSosyal'den merhaba. Yerli, milli ve bağımsız sosyal ağımızda yer almaktan büyük bir heyecan duyuyor; milletimize bu gururu yaşatan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bize ait bu güvenli dijital dünyada, birlikte düşünecek, üretecek ve geleceği ortak değerlerimizle şekillendireceğiz. NSosyal ile yepyeni bir yolculuğa hazırız."

Emine Erdoğan'ın paylaşımında, "Başlıyoruz" etiketi ile Türk bayrağı ve roket emojileri de yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan'dan NSosyal'de ilk paylaşım: Yepyeni bir yolculuğa hazırız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz