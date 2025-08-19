İnan Güney tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 17 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 44 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabilmek için itirafçı oldu.

İfadeler sonrasında bir kişi daha gözaltına alındı. Savcılık ifadelerinden sonra 24 şüpheli adli kontrol talebiyle, 20 şüpheli ise tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlikçe, İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklanırken, 27 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.