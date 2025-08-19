İtirafçıları susturma planına iki gözaltı daha

Ekrem İmamoğlu liderliğindeki yolsuzluk çetesinin itirafçıları susturmak için suç örgütüyle irtibat kurduğuna ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında iki kişi daha gözaltına alındı. Yolsuzluk soruşturmalarının en kritik ismi olan itirafçı işadamı Aziz İhsan Aktaş'ın susturulması için örgütün kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş tarafından cezaevinden "susturun" talimatı verildiği öne sürülmüştü.

Bu iddianın istihbarat birimleri tarafından öğrenilmesiyle soruşturma başlatılmış, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Ankaraİstanbul hattında faaliyet yürüten Selahattin Yılmaz ele başlığındaki suç örgütüne yönelik cuma sabahı şafak operasyonu düzenlenerek Selahattin Yılmaz, oğlu Alperen Göktuğ Yılmaz ile avukatlar Cem Duman ve Semra Ilık'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Ersan Gülmez

Selahattin Yılmaz ile ortak kafe işlettiği belirtilen Ankara Çayyolu'ndaki lüks kafe sahibi Turgut Öner ile İstanbul Nişantaşı'nda mücevher ve milyonluk saatler satışı yapan "Ersan Diamond" olarak bilinen ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Ersan Gülmez gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerin cep telefonu ve bilgisayarlarının da siber uzmanları tarafından incelendiği öğrenildi. Öte yandan çetenin liderliğini yapan Selahattin Yılmaz'ın, plakasına koruma kararı tahsis edilen araç kullandığı ortaya çıktı. Yılmaz'a neden ve kim tarafından koruma kararı verildiğinin de derinlemesine araştırıldığı öğrenildi.

KELEŞ ÖNCEDEN HABER ALMIŞ

Fatih Keleş, Aziz İhsan Aktaş'ın susturulması için organize suç örgütüyle avukatı aracılığıyla irtibata geçerek 'susturun' talimatı verdiğine ilişkin iddialarla ilgili cezaevinden suç duyurusunda bulundu. Keleş, Aktaş'ın susturulmasına ilişkin konuyu, ilk olarak 5 Ağustos'ta Adem Soytekin'in avukatı Recep Seyhan ile diğer avukatından duyduğunu öne sürdü. Avukatların gece vakti kendisiyle görüşmeye geldiğini belirten Keleş, "5 Ağustos tarihinde Soytekin'in avukatları gece vakti yeniden görüşmeye gelmiş, görüşmede haberde yer alan senaryolardan bahsetmiştir. Ben de saçma sapan iddiaları dinleyemeyeceğimi söyleyerek görüşmeyi sonlandırdım ve bir sonraki gün bu durumu avukatıma mektupla bildirdim" dedi. Keleş açıklamasında iddiaları reddederken, itirafçıları susturma planı yapıldığına ilişkin soruşturmayı önceden haber aldığını da itiraf etmiş oldu.