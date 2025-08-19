MHP Malazgirt ve Ahlat için enstitü kurdu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla MHP Genel Merkezi bünyesinde "Fetih ve Kök: Ahlat / Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü" kuruldu. Enstitünün amacı, tarihsel akıl ve biriken şuurun gelecek nesillere aktarılması olarak açıklandı. Ahlat ve Malazgirt'in kültürel ve tarihsel mirasını araştıracak, belgeleyip koruyacak. Ahlat, Türk düşünce geleneğinin estetik ve kültürel merkezlerinden biri, Malazgirt Zaferi ise Anadolu'nun yurt edinilmesinin ve Türk kültürünün dünya tarihindeki yerinin başlangıcı olarak değerlendirildi. ANKARA