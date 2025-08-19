SON DAKİKA | İBB’ye yolsuzluk operasyonunda tutuklanmıştı! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı

Son dakika haberi... İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI İNAN GÜNEY'İN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY,

Hakkında "Suç İşleme Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 19.08.2025 tarih ve 2025/1073 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine,

Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.