Alman aşırı sağcılar sılahla yakalandı

Almanya'da polis, aşırı sağcı bir grubun üyelerinin evlerinde yaptığı aramada çok sayıda silah ve veri taşıyıcı ele geçirdi. Bremen Polisi Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, "weserems. aktion" adını taşıyan aşırı sağcı bir grubun, geçen yılın sonundan bu yana siyasi amaçlı suç ve eylemleriyle dikkati çektiği belirtildi. Açıklamada, polisin, aşırı sağcı gruba üye 5 kişinin evlerine operasyon düzenlediği aktarıldı. Aramalar sırasında çok sayıda silah ve veri taşıyıcısının ele geçirildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, söz konusu grubun, Bremen Anayasa Koruma Dairesi tarafından neo-Nazi ve aşırı sağcı olarak nitelendirildiği hatırlatıldı.